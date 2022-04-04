Британия поставит Украине противокорабельные ракеты для обороны Одессы от российского флота

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Великобритания на сегодняшний день остается одним из основных поставщиков оружия на Украину, выполняя все просьбы Зеленского. В ближайшее время Киев должен получить новую партию вооружений, предназначенную для прикрытия черноморского побережья от высадки российского десанта.
По имеющимся данным от британской прессы, которая в свою очередь ссылается на высокопоставленных чиновников, правительство страны во главе с Борисом Джонсоном приняло решение усилить оборону Одессы, как основной базы для остатков украинских ВМС. Причем британцы поставят оружие в любом случае, даже не дожидаясь наступления российской армии на этом направлении. Также оружием для обороны побережья с Киевом могут поделиться Берлин и Париж, но они будут ждать начала боевых действий. Перестраховываются, неизвестно где потом всплывут эти вооружения.
А речь идет о противокорабельных ракетах Harpoons или их аналогах, других ракетах, способных наводиться на корабли, а также противобатарейных средствах, предназначенных для перехвата снарядов. Кроме того, а это уже решенный вопрос, как заявил Джонсон, украинская армия получит дроны-камикадзе типа Switchblade от США, а вместо планируемых к поставке ракеты Brimstone, которые предназначались для украинских катеров, бриты намерены поставить ракеты от других "западных партнеров".
Как заявил один из высокопоставленных чиновников, Джонсон не намерен ждать начала боевых действий в Одессе, а значит Зеленский получит все, что просит.
- заявил он.
В общем в Лондоне в очередной раз подтвердили, что Британия намерена воевать с Россией до последнего украинца.