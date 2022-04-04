Удар "Искандером" по штабу обороны в Харькове: уничтожены 100 националистов и наемников

В субботу вечером официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в результате нанесенного 31 марта оперативно-тактическим комплексом "Искандер" высокоточного удара по штабу обороны в городе Харьков подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран.

Генерал также сказал, что в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 28 военных объектов Украины. В их числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 украинских самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронемашин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 специальный военный автомобиль.

Юрий Гаврилов