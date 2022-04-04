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Военное обозрение

NYT: Передача Украине танков советского образца позволит укрепить ВСУ их позиции на Донбассе

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Источник изображения: topwar.ru

В американском издании The New York Times вышел материал, в котором рассказывает о выработке механизмов по «дополнительному оказанию Украине военной помощи». В частности, обсуждается просьба главы киевского режима Зеленского о предоставлении бронетехники. Напомним, что Зеленский просил у стран НАТО, включая США, не только танки, но и средства авиации. Со средствами авиации, видимо, крайне проблематично в плане их доставки на Украину, а вот по поводу поставок танков натовцы решили подумать.

NYT пишет, что США намерены обсудить со своими союзниками вопросы поставок танков советского образца. При этом газета ссылается на представителя администрации Байдена, однако имя этого человека не называется.

Американские журналисты из других изданий задали вопрос по поводу возможной поставки танков Украине представителю Пентагона Джону Кирби. Однако тот заявил, что пока этот вопрос прокомментировать не может.

В издании при этом добавлено, что передаче ВСУ танков «позволит укрепить их позиции на Донбассе, где Россия начала новую фазу боевых действий».

Из материала:

Танки позволят наносить дальние удары по позициям российских войск в юго-восточных регионах Украины, граничащих с Россией.

Из каких именно стран-союзников США такие поставки собираются налаживать, на данный момент не сообщается. При этом стоит отметить, что танков советского производство немало в восточноевропейских странах НАТО. Например, в арсенале сухопутных войск Словакии, граничащей с Украиной, около 30 танков Т-72М, а также несколько десятков БМП-1. В Польше в первой половине 90-х по лицензии было произведено около 80 танков Т-72.

В этой связи российским войскам важно не допустить переброски танков из стран НАТО на Украину и уж тем более их попадания на Донбасс.

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Страны
Польша
Россия
Словакия
США
Украина
Продукция
БМП-1
Т-72
Проекты
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