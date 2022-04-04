Зеленский предупредил, что начинает сомневаться в искренности США в вопросах оказания помощи Украине

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что отказ США от поставок военных самолетов и ракет может вызвать сомнение в действительной готовности США оказывать помощь Украине.

Зеленский сказал, что, хотя и "верит в президента Байдена", но пока не добился от США поставок Украине ракет и самолетов.

"Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все", - заявил он.

По его словам, неспособность действовать быстро ставит под сомнение, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина могла защитить себя, или вместо этого они "играют в игры".

"Если мы видим, что процесс передачи такого оружия идет медленно, и люди начинают задавать этот вопрос(...): может быть, за этим кроется какая-то игра? Я не хочу верить, что некоторые наши партнеры играют с нами в игры", - утверждает он.

Зеленский также посетовал, что Запад отказывает Украине во вступлении в НАТО.