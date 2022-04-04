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В «Роскосмосе» рассказали о корабле для НовоРОСС

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Полёт пилотируемого транспортного корабля ПТК-С в представлении художника. РКК «Энергия»
Полёт пилотируемого транспортного корабля ПТК-С в представлении художника. РКК «Энергия».
Источник изображения: warspot.ru

У космического корабля под рабочим названием «Орленок», разрабатываемого Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия», не будет бытового отсека, необходимости в котором нет из-за короткой баллистической схемы полета. Об этом рассказали в «Роскосмосе».

«Как элемент транспортной инфраструктуры новой российской орбитальной [служебной] станции (НовоРОСС) — это должен быть более эффективный корабль, отвечающий всем современным требованиям, иной архитектуры», — отметили в госкорпорации.

Согласно планам, «Орленок» будет «многоразовым, кроме топливных баков и двигательной установки». Самым дорогим в изделии будет многоразовый герметичный отсек. «Он, при необходимости, будет решать задачу спасения: на орбиту могут отправиться четыре человека, но вернуть возможно будет шестерых», — уточнили в госкорпорации.

В ноябре 2021 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что универсальный космический корабль «Орленок», который в грузовом варианте заменит «Прогресс», а в пилотируемом — «Союз», может появиться в 2026-2027 годах.

В октябре того же года глава госкорпорации сообщил, что в 2023 году будут проведены летные испытания российского перспективного лунного космического корабля «Орел» на тяжелой ракете «Ангара» с космодрома Восточный, которые «могут быть растянуты в соответствии с более рациональным графиком».

«Орленок» создается на основе «Орла». Первый космический корабль предназначен для полетов на низкую околоземную орбиту, второй — к Луне. Разработкой изделий занимается РКК «Энергия».

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  • В новости упоминаются
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Ангара
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Роскосмос
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