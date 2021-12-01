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Рогозин рассказал о создании «дешевой» замены «Союза» и «Прогресса»

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Источник изображения: Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Универсальный космический корабль «Орленок», который в грузовом варианте заменит «Прогресс», а в пилотируемом — «Союз», может появиться в 2026-2027 годах, передает РИА Новости заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Я имею в виду создание [на рубеже 2026-2027 годов] универсального корабля в грузовом и пилотируемом варианте», — рассказал глава госкорпорации.

Как сообщает ТАСС, частота полетов к разрабатываемой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет выше, чем в настоящее время к действующей Международной космической станции (МКС), из-за чего «Орленок» «должен быть дешевым». По словам Рогозина, в Ракетно-космической корпорации РКК «Энергия» «обязательно пропишут не только архитектуру РОСС, но и как туда летать».

В октябре Рогозин сообщил, что в 2023 году будут проведены летные испытания российского перспективного лунного космического корабля «Орел» на тяжелой ракете «Ангара» с космодрома Восточный, которые «могут быть растянуты в соответствии с более рациональным графиком».

В декабре 2019 года сообщалось, что перспективный «Орел», ранее известный как «Федерация», оказался перетяжеленным, в результате чего запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
МКС
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