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Военные действия на Украине позволяют американцам получать информацию о том, в каком направлении следует осуществлять реформирование своих Вооруженных сил. Конечно, командование США все спланировало заранее, но, возможно, ему следует несколько скорректировать свои планы.

Такое мнение высказал бывший «морской котик» Брэндон Ценг в статье, опубликованной журналом Defense News (США).

Спецоперация РФ на Украине заставила американского эксперта пересмотреть приоритеты по видам вооружений. Она показала, что боевые и транспортные вертолеты можно эффективно уничтожать при помощи переносных зенитных ракетных комплексов, например, «Стингеров», а танки противника поражают ПТРК.

Ценг отмечает, что над танком стоимостью 10 миллионов долларов может одержать победу гранатомет «Карл Густав» стоимостью шесть тысяч долларов или самодельное взрывное устройство за 100 долларов. А вертолет Ми-28 за 18 миллионов может быть поражен ПЗРК «Стингер» за 120 тысяч. Плюс к стоимости вертолета следует добавить потерю двух пилотов, на подготовку которых также были затрачены значительные средства.

Исходя из этого, автор считает, что не нужно делать упор на дорогие вертолеты и танки. Вместо этого, по мнению Ценга, следовало бы использовать рои дронов с искусственным интеллектом, которые вполне могли бы заменить ударные вертолеты. Конечно, их стоимость гораздо выше, чем стоимость ПЗРК. Но ведь потеря беспилотника ценой один миллион долларов, являющегося частью большого роя, является гораздо менее чувствительной, чем уничтожение вертолета Apache за 35 миллионов и двух высококвалифицированных, опытных пилотов, которые на нем летают.