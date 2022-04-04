Американский эксперт: «Истребитель Checkmate может продаваться не так хорошо, как этого хотят русские»

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В условиях усиленных санкций, введенных Западом против РФ с момента начала ее спецоперации на Украине, иностранные заказчики могут отказаться от закупок новейшего российского легкого истребителя-бомбардировщика Су-75 Checkmate. По крайней мере, на это очень рассчитывают в США и странах НАТО.

Такую надежду выражает и американский эксперт Брент Иствуд, статью которого на данную тему опубликовал журнал 19FortyFive.

Истребитель Checkmate может продаваться не так хорошо, как этого хотят русские

- заявляет он, ссылаясь на специалистов американского исследовательского центра RAND Corporation.

По их мнению, успешное применение в последних вооруженных конфликтах ударных беспилотников, таких как, например, Bayraktar TB2 турецкого производства, нанесло удар по мировому рынку истребителей-бомбардировщиков. Ведь в армиях многих стран, особенно со скромным военным бюджетом, многие задумались над тем, чтобы закупить более дешевые боевые дроны вместо дорогих самолетов последнего поколения.

Несмотря на все эти рассуждения западных экспертов, на практике российский Су-75 вызвал живой интерес среди потенциальных заказчиков. В большой степени это объясняется тем, что, в отличие от России, никакие другие страны пока не могут предложить по разумной цене легкий одномоторный истребитель пятого поколения. На данный момент в этой ценовой нише другие предложения отсутствуют.

Зарубежные контракты на поставки боевой авиации важны для российского ОПК, так как они дают значительные средства, которые можно вкладывать в массовое производство новейшей военной техники для собственных Вооруженных сил. Поэтому Соединенные Штаты стараются по максимуму ограничить экспортные сделки российских компаний, выпускающих вооружения, оказывая давление на потенциальных покупателей и критикуя продукцию предприятий РФ.