МО РФ: Морские якорные мины "изделие 730" состоят на вооружении только ВМС Украины

Киевский режим в попытке уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море цинично пытается обвинить в этом Россию. Об этом в четверг вечером сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что в заявлении украинского МИД говорится, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы использовались российской стороной в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. "Заявление по своему содержанию некомпетентно, абсурдно и поражает наглостью и глупостью, - возмутился генерал Мизинцев. - Обнаруженные морские якорные мины компетентными специалистами идентифицированы как "изделие 730", состоящее на вооружении только Военно-морских сил Украины. В Военно-Морском флоте России же мины подобного типа на вооружении отсутствуют, поскольку утилизированы все в период до 2016 года".

В НЦУО также подчеркнули, что Вооруженные Силы России в ходе проведения специальной военной операции "строго и неукоснительно реализуют весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей". "Морское минное оружие не применялось и применяться не будет", - говорится в заявлении.

Генерал Мизинцев также напомнил, что ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывается гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины - протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. "Призываем в очередной раз Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из украинских портов", - отметил начальник НЦУО.

Ранее сообщалось, что украинская сторона продолжает блокировать в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного более 60 иностранных судов. Созданные киевским режимом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

Иван Петров