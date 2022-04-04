Войти
Российская газета

МО РФ: Морские якорные мины "изделие 730" состоят на вооружении только ВМС Украины

357
0
0
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Источник изображения: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Киевский режим в попытке уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море цинично пытается обвинить в этом Россию. Об этом в четверг вечером сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что в заявлении украинского МИД говорится, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы использовались российской стороной в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. "Заявление по своему содержанию некомпетентно, абсурдно и поражает наглостью и глупостью, - возмутился генерал Мизинцев. - Обнаруженные морские якорные мины компетентными специалистами идентифицированы как "изделие 730", состоящее на вооружении только Военно-морских сил Украины. В Военно-Морском флоте России же мины подобного типа на вооружении отсутствуют, поскольку утилизированы все в период до 2016 года".

В НЦУО также подчеркнули, что Вооруженные Силы России в ходе проведения специальной военной операции "строго и неукоснительно реализуют весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей". "Морское минное оружие не применялось и применяться не будет", - говорится в заявлении.

Генерал Мизинцев также напомнил, что ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывается гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины - протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. "Призываем в очередной раз Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из украинских портов", - отметил начальник НЦУО.

Ранее сообщалось, что украинская сторона продолжает блокировать в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного более 60 иностранных судов. Созданные киевским режимом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
02.04.2019
На Юге России начались большие военные маневры
16.01.2018
На колени!
16.10.2017
Большие проблемы сербской военной авиации (Jutarnji.hr, Хорватия)
28.01.2016
ЧФ ВМФ РФ. Значение и состав
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
07.10.2015
США против России: как будет выглядеть война между двумя самыми грозными армиями в мире ("Military Times", США)
25.12.2013
Самоучитель игры на автомате
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 16:08
  • 21877
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.04 15:59
  • 49
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 04.04 15:52
  • 6
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 04.04 15:20
  • 1
Неприемлемый ущерб
  • 04.04 12:56
  • 106
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 04.04 11:12
  • 1
Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход
  • 04.04 11:11
  • 2
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 04.04 10:36
  • 3
Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
  • 04.04 10:34
  • 4
Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин
  • 04.04 09:10
  • 3
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 04.04 09:05
  • 1
В России подготовили док для «Адмирала Кузнецова»
  • 04.04 08:47
  • 24
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 04.04 07:54
  • 1
Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский
  • 04.04 06:17
  • 1
В США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты - Пентагон
  • 04.04 04:21
  • 264
Как Россия проиграла во второй карабахской войне