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NASA и ESA отложили запуск ровера и ракеты для доставки марсианского грунта на Землю

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Ровер и ракета для доставки марсианского грунта на Землю.
Ровер и ракета для доставки марсианского грунта на Землю.
Источник изображения: NASA, ESA

NASA и ЕSA договорились доставить на Марс ровер-сборщик пробирок с образцами пород, собранных «Персеверансом», и аппарат MAV по доставке контейнера с образцами на околомарсианскую орбиту при помощи двух, а не одного посадочных модулей. В этом случае старт обоих аппаратов произойдет не ранее 2028 года, а возвращение образцов пород Марса на Землю — не ранее 2033 года, сообщается на сайте SpaceNews.com.

Разработкой программы MSR (Mars Sample Return Mission) по первой доставке марсианских пород на Землю занимаются NASA и ESA. По плану она будет проходить в несколько этапов, первым из которых стала высадка на планете в прошлом году марсохода «Персеверанс», который собирает и упаковывает образцы грунта из кратера Езеро в пробирки. В дальнейшем на Марс прибудет аппарат MAV (Mars Ascent Vehicle), оснащенный небольшой ракетой, и европейский ровер, который соберет пробирки в контейнер в ракете. Та, в свою очередь, выведет образцы на околомарсианскую орбиту, где их заберет аппарат ERO (Earth Return Orbiter) и доставит на Землю. Общая стоимость программы оценивается не менее чем в 7 миллиардов долларов.

Первоначально планировалось, что и MAV и ERO будут запущены в космос в 2026 году, а возвращение образцов на Землю произойдет в 2031 году. Однако в конце прошлого года NASA, занимающаяся созданием MAV, получила от независимой комиссии рекомендацию отложить старт до 2028 года. В дальнейшем агентство вновь обозначило 2028 год датой запуска в ходе объявления компании-подрядчика для создания посадочного аппарата.

21 марта 2022 года на заседании Совета по космическим исследованиям Национальных академий заместитель директора NASA Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen) сообщил, что NASA и ЕSA пришли к решению провести доставку марсохода-сборщика пробирок и MAV на Марс не в один, а в два этапа. Таким образом агентства хотят сократить высокие риски провала программы на этапе запуска и высадки аппаратов на планете, связанные, в частности, с очень крупным теплозащитным экраном, который требует увеличенного головного обтекателя ракеты-носителя. В случае с двумя модулями можно будет использовать систему посадки, отработанную в ходе программ «Персеверанс» и «Кьюриосити».

Ожидается, что модуль SRL1, предназначенный для высадки MAV и оснащенный манипулятором для загрузки образцов, будет создан Лабораторией реактивного движения NASA. Решение о том, кто будет строить модуль SRL2, который будет отвечать за доставку на планету марсохода-сборщика пробирок, будет принято к июню этого года. В настоящий момент запуск ERO запланирован на 2027 год, посадочных модулей — на 2028 год, а возвращение образцов пород на Землю произойдет не ранее 2033 года.

Подробнее про доставку на Землю марсианского грунта можно узнать из нашего материала «Марс, туда и обратно».

Александр Войтюк

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