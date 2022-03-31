Дания дополнительно отправит в страны Балтии 800 солдат для усиления восточного крыла НАТО

Таллин. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство Дании приняло решение отправить в страны Балтии для усиления восточного крыла НАТО дополнительно 800 солдат.

"Мы договорились с союзниками по НАТО, что должны выстроить и усилить свое восточное крыло. У нас очень хорошие связи с Латвией, Литвой и Эстонией, и вчера мы приняли решение направить 800 солдат в дополнение к тем, которые уже размещены в этом регионе", - сообщила в среду на пресс-конференции в Таллине премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Mette Frederiksen).

Датский батальон будет находиться в состоянии готовности к отправке, однако для его реального перемещения страны НАТО должны представить официальный запрос. "Мы предполагаем, что НАТО будет готово поддержать наше присутствие, это не только на уровне размышлений", - сказала Фредериксен.

Премьер ознакомилась с тем, как проходит служба датских солдат в Эстонии. В настоящее время в военном городке Тапа служат около 200 датчан, воздушное пространство стран Балтии охраняют несколько датских истребителей.