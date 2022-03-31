Гендиректор ОСК Алексей Рахманов заявил о возможности строить ежегодно по две ДЭПЛ проекта 636

ЦАМТО, 30 марта. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может строить по две ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка" в год, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

"Наши возможности определяются бюджетом Минобороны, на сегодняшний день можем производить две такие лодки в год. Всего произведено таких лодок 58 ед. Все они в строю у нас, в Китае, Индии и других странах", – сказал А.Рахманов.

По его словам, "Варшавянка" – это "кормилица российского кораблестроения".

В интервью "РИА Новости" А.Рахманов отметил, что "эту подлодку очень любят наши иностранные заказчики, это источник валюты для ОСК и предприятий, которые участвуют в кооперации".

Как напоминает агентство, ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка" имеют подводное водоизмещение 3950 т, автономность – 45 суток, подводную скорость – 20 узлов, глубину погружения – 300 м, экипаж – 52 человека. Последние модификации подлодки вооружены крылатыми ракетами "Калибр".