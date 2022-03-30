Шойгу пообещал реакцию России в случае поставок странами НАТО Украине самолетов и средств ПВО

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия адекватно отреагирует в случае поставок странами НАТО Украине боевых самолётов и систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России санкции.

Армии Украины нанесён существенный урон, в целом основные задачи специальной военной операция выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, заявил во вторник Шойгу.