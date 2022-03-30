Песков заверил американский телеканал, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Россия при любом сценарии на Украине не собирается применять там ядерное оружие, заявил в интервью американскому телеканалу PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас нет сомнений в том, что все цели нашей спецоперации на Украине будут выполнены. При любом развитии событий (на Украине - ИФ) причин применять там ядерное оружие нет", - сказал он по-английски.

"Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении", - подчеркнул он.

Песков опроверг утверждение журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин, объявляя о спецоперации, якобы сказал, что Россия применит ядерное оружие в случае вмешательства в конфликт третьих стран.

"Я так не думаю. Он (президент - ИФ) предупредил, о том, что не надо вмешиваться. Если же такое произойдет, то у нас есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попытается", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков, говоря о ядерной доктрине РФ, напомнил, что Россия "может и будет применять ядерное оружие лишь если нужно ликвидировать угрозу самому существованию России".