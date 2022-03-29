МО РФ показало работу ЗРК "Бук-М3" и РЛС "Небо-СВ" в ходе спецоперации на Украине

Замкомандира зенитной ракетной батареи"Бук-М3" отметил, что за это время в составе расчета поразили два беспилотных летательных аппарата Bayraktar

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минобороны России показало видеозапись работы расчетов ЗРК "Бук-М3" и РЛС "Небо-СВ" в ходе спецоперации на Украине.

"В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как боевые беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar. В результате грамотных действий расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" цели взяты на сопровождение и уничтожены", - отмечается в комментарии к видеозаписи.

Как рассказал на видео заместитель командира зенитной ракетной батареи "Бук-М3", сейчас беспилотники противника - ударные и разведывательные - главная цель батареи "Бук-М3". Командование оценило работу молодого офицера, и он был награжден медалью "За воинскую доблесть".

"В течение проведения спецоперации в составе расчета уже поражены два беспилотных летательных аппарата Bayraktar. В ходе проведения боевой работы они были обнаружены и своевременно уничтожены", - уточнил замкомандира батареи. По его словам, классифицировать БЛА Bayraktar и "Лелека" научились безошибочно, как и за несколько секунд определять государственную принадлежность беспилотника.

Глаза и уши зенитчиков - радиолокационная станция "Небо-СВ". Этот радиолокатор определяет азимут, дальность, высоту полета и государственную принадлежность летательных аппаратов во всех диапазонах высот в радиусе нескольких сот километров. Начальник расчета радиолокационной станции "Небо-СВ" также награжден медалью "За воинскую доблесть". Данные его расчета, своевременно переданные ЗРК "Бук-М3", позволили сбить шесть беспилотников противника.