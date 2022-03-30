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Российская газета

Как работают в ходе спецоперации российские средства ПВО

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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" эффективно борется не только с самолетами и вертолетами ВСУ, но и сбивает ударные беспилотники типа "Байрактар".
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" эффективно борется не только с самолетами и вертолетами ВСУ, но и сбивает ударные беспилотники типа "Байрактар".
Источник изображения: Минобороны РФ

Боевые сводки, в которых Минобороны России рассказывает о ходе специальной военной операции на Украине, свидетельствуют: российские войска и подразделения народных республик методично продвигаются вперед. Ежедневно расширяется список освобожденных от националистов населенных пунктов. Множатся потери ВСУ., в том числе в глубоком тылу.

Вчера официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области. Оттуда шло снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева.

Наши войска вклинились еще на 2 километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и вышли к южным окраинам Новоселовки. А подразделения Луганской Народной Республики продвинулись на 5 километров, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны.

По-прежнему очень эффективно работают наша авиация и средства ПВО.

По словам генерала Конашенкова, в течение суток оперативно-тактическая авиация поразила 41 военный объект Украины. Среди них две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Наши ВВС и ПВО за вчерашний день сбили в воздухе еще три украинских боевых самолета. Два бомбардировщика Су-24 были уничтожиены западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области. А штурмовик Су-25 - над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области.

Конашенков также сказал, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбили украинский вертолет Ми-8. Позже стало известно, что его отправили для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров запрещенного в РФ и признанного экстремистским нацбатальона "Азов".

"Кроме того, в районе населенного пункта Черонобаевка сбит украинский беспилотник", - добавил генерал.

Вчера же Минобороны России показало видеосъемку того, как действуют на Украине боевые расчеты комплекса ПВО "Бук-М3" и работающей с ним в тандеме радиолокационной станции "Небо-СВ". Пояснения под камеру давал замкомандира батареи по имени Владимир.

По его словам, главными целями для "Бук-М3" сейчас являются беспилотники "Байрактар". В ходе спецоперации боевой расчет офицера уже сбил два таких дрона, за что Владимира наградили медалью "За воинскую доблесть". Еще приходится работать по беспилотным разведчикам ВСУ. "Классифицировать "Байрактары" и "Лелеки" научились безошибочно. Как и за несколько секунд определять госпринадлежность дрона", - сказал Владимир.

Он признался, что иметь дело с беспилотниками поначалу было непривычно. На учениях зенитчики работали по более крупным и скоростным целям. "На индикаторах отметка от БПЛА практически не движется. Она настолько мала, что порой ее с трудом можно разглядеть и взять на сопровождение. К тому же такие цели постоянно меняют траекторию полета", - поделился офицер.

Минимальная высота поражения цели из российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" составляет 15 метров, максимальная - 35 км

Про "глаза" зенитчиков - радиолокационную станцию "Небо-СВ" рассказал начальник расчета РЛС Руслан. За 6 сбитых украинских беспилотников его тоже наградили медалью "За воинскую доблесть". По словам офицера, радиолокатор определяет азимут, дальность, высоту полета и госпринадлежность летательных аппаратов во всех диапазонах высот и в радиусе нескольких сотен километров.

"Станция замечательная. Всепогодная. В любых условиях обнаруживает беспилотники и самолеты противника. А еще, как подтвердила операция на Украине, отлично справляется с наведенными ВСУ помехами", - сказал Руслан.

Добавим, что ЗРК "Бук-М3" и РЛС "Небо- СВ" отлично проявили себя еще до событий на Украине. Из открытых источников известно, что этот комплекс создан на новой элементной базе. Он может одновременно обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью 3 километра в секунду. Каждая пусковая готова работать по шести воздушным объектам, при этом старт ракет происходит с промежутком всего две секунды.

Минимальная высота поражения цели из "Бук-М3" составляет 15 метров, максимальная - 35 км. В состав дивизиона, как правило, входят командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, транспортно-пусковые и транспортно-заряжающие машины, а также пусковые установки, вмещающие по 6 или 12 зенитных управляемых ракет.

Что касается РЛС "Небо-СВ", то к рассказу Руслана можно добавить: вражеский истребитель она засечет даже в стратосфере с дальности до 350 км. А воздушную цель на полукилометровой высоте возьмет на сопровождение за 60 км. Но главное достоинство этой РЛС, о котором упомянул Руслан, - наличие запросчика системы "свой-чужой" со своей антенной.

Однако вернемся к специальной военной операции. Генерал Конашенков доложил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотников, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, 1568 единиц специальных военных автомобилей ВСУ.


Юрий Гаврилов

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