«Это уничтожитель беспилотников. Система позволяет «Буку» работать из засады»

Как РЛС «Небо-СВ» помогает сбивать беспилотные летательные аппараты

Минобороны России показало видео работы расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» и радиолокационной станции (РЛС) «Небо-СВ» в ходе специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» разбиралась, как эти комплексы работают в паре.

«В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как боевые беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar. В результате грамотных действий расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» цели взяты на сопровождение и уничтожены», - говорится в комментарии к видеозаписи.

Как рассказал на видео заместитель командира зенитной ракетной батареи «Бук-М3», сейчас ударные и разведывательные беспилотники украинской армии - главная цель батареи «Бук-М3».

По его словам, за время спецоперации в составе расчета уже поражены два беспилотных летательных аппарата Bayraktar, они были «обнаружены и своевременно уничтожены» в ходе проведения боевой работы.

Начальник расчета радиолокационной станции «Небо-СВ» рассказал, что она «всепогодная» и по обнаружению средств противника «показывает себя без нареканий». Данные его расчета, переданные ЗРК «Бук-М3», позволили сбить шесть беспилотников за время спецоперации.

Радиолокационная станция «Небо-СВ» определяет азимут, дальность, высоту полета и государственную принадлежность летательных аппаратов на всех высотах в радиусе нескольких сот километров.

«Небо» - семейство российских радиолокационных станций, разработанное Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники. Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и для сухопутных войск.

«РЛС «Небо-СВ» работают в метровом диапазоне, они предназначены для обнаружения малозаметных целей типа «стелс» и они это успешно делают. Такая станция может обнаруживать беспилотники, реактивные снаряды РСЗО, самолеты, вертолеты. На Украине «Небо-СВ» работает в связке с ЗРК «Бук» - передает им координаты обнаруженных целей. При этом основные средства ПВО у ВСУ - С-300 и «Буки», но, по заявлению начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергея Рудского, на данный момент российские войска уничтожили практически полностью авиацию и систему ПВО Украины», - рассказал «Газете. Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, «Небо - СВ» - межвидовая радиолокационная станция для контроля воздушной обстановки, которая может засекать цели на дальности порядка 350-370 км, видеть их по высотам - до 30 км.

«Небо-СВ» состоит из четырех транспортных единиц - трех автомобилей и прицепа. На первом автомобиле размещается аппаратура приема и передачи сигналов защиты от помех, автосъема и передачи радиолокационной информации и сопряжения с ее потребителями. На втором автомобиле размещается антенно-поворотное устройство РЛС. На третьем автомобиле - дизельная электростанция. На прицепе находится антенно-поворотное устройство наземного радиолокационного запросчика.

«Это разработка для сухопутных войск - мобильная установка, которая позволяет осуществлять обмен информацией по воздушной обстановке между всеми комплексами, которые входят в состав войсковой противовоздушной обороны», - рассказал «Газете.Ru» Леонков.

По его словам, принцип работы в связке «Неба-СВ» и «Бука» заключается в следующем: дальность обнаружения цели «Буком» составляет порядка 100 км, «Небо-СВ» дает ему данные по воздушной обстановке на гораздо большие расстояния.

«Это уничтожитель беспилотников. Система помогает «Буку» работать из положения «засада». Таким образом, воздушная цель не подозревает, что он на нее уже навелся и подлетающая ракета становится для нее полной неожиданностью», - сказал Леонков.

Ирина Альшаева