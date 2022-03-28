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В Британии начали производство модернизированных танков Challenger 3

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Демонстрационный образец танка Challenger 3
Демонстрационный образец танка Challenger 3.
Источник изображения: defence-blog.com

В Британии провели церемонию резки металла для производства башен модернизированных танков Challenger 3. Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) поставит военным 148 усовершенствованных боевых машин. Об этом сообщает UK Defence Journal.

RBSL заключила контракт с компанией Pearson Engineering на сумму около 25 миллионов фунтов стерлингов. В рамках соглашения компания изготовит башни для модернизированных машин. После подписания контракта на предприятии Pearson Engineering провели церемонию резки металла. В публикации отмечают, что это ознаменовало начало производства Challenger 3.

Challenger 3 получит новую башню. В ней разместят гладкоствольную пушку, которая позволит использовать современные боеприпасы. Также танк оснастят усовершенствованной системой управления огнем с новыми прицелами. Модернизированные танки будут готовы к выполнению задач в 2027 году.

В основе модернизированной машины лежит танк Challenger 2. Машину эксплуатируют с 1995 года. До 2009 года было выпущено более 400 танков.

Ранее стало известно, что Индия модернизирует парк основных боевых танков Т-90С Bhishma. Машины получат прицелы с модернизированными тепловизорами.

В сентябре RBSL представила демонстрационный образец Challenger 3 на выставке DSEI-2021. Контракт на модернизацию Challenger 2 до уровня Challenger 3 подписали в мае 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Challenger 2
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
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