В Британии представили модифицированный танк Challenger 3

Компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) представила демонстрационный образец модифицированного танка Challenger 3 на оборонной выставке DSEI-2021 в Британии. Танк получил обновленную систему управления огнем, улучшенную защищенность и мобильность, сообщает Defence Blog.

Разработчик утверждает, что Challenger 3 станет самым боеспособным танком в НАТО. Демонстрационный образец получил элементы комплекса активной защиты Trophy, которые дополняют пассивную защиту танка.

Стандартное орудие уступило место гладкоствольной пушке L55A1, которая позволяет использовать современные боеприпасы DM53 и DM11 с воздушным подрывом. В свою очередь, система управления огнем Challenger 3 включает новые тепловизионные прицелы. Масса обновленной машины составляет около 66 тонн.

В мае RBSL подписала контракт с Министерством обороны Великобритании на модернизацию 148 танков Challenger 2 до уровня Challenger 3.

Британский танк Challenger 2 эксплуатируется с 1995 года. За 14 лет производства было выпущено более 400 машин. Основным орудием базовой модели была нарезная пушка L30E4, а защищенность машины обеспечивала комбинированная броня «Дорчестер». Challenger 2 применяли в ходе боевых действий в Ираке и Косово.

Ранее стало известно об испытаниях российской самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» на сброс. Авиадесантную машину сбросили с вышки для проверки прочности конструкции.

Даниил Иринин