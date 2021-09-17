Войти
Lenta.ru

В Британии представили модифицированный танк Challenger 3

301
0
0
Источник изображения: Фото: RBSL

Компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) представила демонстрационный образец модифицированного танка Challenger 3 на оборонной выставке DSEI-2021 в Британии. Танк получил обновленную систему управления огнем, улучшенную защищенность и мобильность, сообщает Defence Blog.

Разработчик утверждает, что Challenger 3 станет самым боеспособным танком в НАТО. Демонстрационный образец получил элементы комплекса активной защиты Trophy, которые дополняют пассивную защиту танка.

Стандартное орудие уступило место гладкоствольной пушке L55A1, которая позволяет использовать современные боеприпасы DM53 и DM11 с воздушным подрывом. В свою очередь, система управления огнем Challenger 3 включает новые тепловизионные прицелы. Масса обновленной машины составляет около 66 тонн.

В мае RBSL подписала контракт с Министерством обороны Великобритании на модернизацию 148 танков Challenger 2 до уровня Challenger 3.

Британский танк Challenger 2 эксплуатируется с 1995 года. За 14 лет производства было выпущено более 400 машин. Основным орудием базовой модели была нарезная пушка L30E4, а защищенность машины обеспечивала комбинированная броня «Дорчестер». Challenger 2 применяли в ходе боевых действий в Ираке и Косово.

Ранее стало известно об испытаниях российской самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» на сброс. Авиадесантную машину сбросили с вышки для проверки прочности конструкции.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Challenger 2
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
Проекты
NATO
Похожие новости
22.10.2018
"Черная ночь": Британия показала конкурента "Арматы"
14.06.2018
"Леопард 2" нуждается в преемнике: вымирают ли большие танки?
24.09.2014
Для Латвии сгодится, для Англии уже нет
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники