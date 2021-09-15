Российский танк сбросили с вышки

Российскую модернизированную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» в целях проверки на прочность сбросили с вышки, сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Ростех».

«В рамках испытаний на сброс проверены возможности машины при десантировании с парашютом. Мы создали максимальные перегрузки, "Спрут" успешно выдержал испытания, функциональность ни одной из систем не пострадала. Десантирование осуществлялось со специальной вышки, следующий шаг — сброс машины с самолета», — заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

По словам заместителя главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимира Будаева, в настоящее время ведется разработка модернизированного парашюта для легкого танка «Спрут-СДМ1».

В сентябре РИА Новости со ссылкой на Будаева сообщили, что в корпорации планируют создать колесный танк из «Спрута-СДМ1».

В октябре 2020 года американский журнал The National Interest признал, что российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», выступающая промежуточным звеном между танком-амфибией и истребителем танков, является действительно мощным оружием.

Иван Потапов