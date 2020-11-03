В США российский «Спрут» признали мощным оружием

Российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», выступающая промежуточным звеном между танком-амфибией и истребителем танков, является действительно мощным оружием, признает The National Interest.

«Благодаря своей очень большой 125-миллиметровой главной пушке он может стрелять теми же боеприпасами, что и основные боевые танки России, такие как новый Т-14 или более старый, но все еще «Грозный» Т-90», — пишет американский журнал.

Издание отмечает гидропневматическую подвеску машины, не только улучшающую характеристики самоходной пушки при ее перемещении по бездорожью, но и способствующую частичной компенсации отдачи при стрельбе оружия.

Журнал пишет, что относительно небольшая масса «Спрут-СД» объясняется необходимостью его транспортировки по воздуху и требованиями к мобильности при передвижении по воде.

В июле польское издание Defence24 написало, что «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника.

Экипаж 18-тонного «Спрут-СД1» включает трех человек. Дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 лошадиных сил обеспечивает машине скорость до 70 километров в час на шоссе и до 7 километров в час — на плаву. Вооружение «Спрут-СДМ1» включает 125-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А75 и 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова.