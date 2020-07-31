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В Польше оценили мощь «Спрута» из России

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2С25 "Спрут-СДМ1"
2С25 "Спрут-СДМ1".
Источник изображения: Bastion-karpenko.ru

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.

Польское издание отмечает, что оружие «благодаря своей небольшой массе, размерам и высокой огневой мощи может зарекомендовать себя в индийской армии в качестве замены основного танка на пересеченной горной местности Гималаев, увеличивая боеспособность и огневую мощь расположенных там подразделений».

Согласно оценке Defence24, российский «Спрут-СД» может применяться против китайского легкого танка Type 15, приспособленного для эксплуатации в условиях горной местности.

В июле в Defence24 обратили внимание на то, что приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом.

В январе 2017 года командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Владимир Шаманов заявил, что противотанковая пушка «Спрут-СДМ-1» начнет поступать на вооружение ВДВ в 2017 году.

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Страны
Индия
Китай
Польша
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
С-400 Триумф
Персоны
Шаманов Владимир
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