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В Индии модернизируют танки Т-90С

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Танки Т-90С "Бхишма" во время парада в Нью-Дели
Танки Т-90С "Бхишма" во время парада в Нью-Дели.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Министерство обороны Индии планирует модернизировать парк основных боевых танков Т-90С Bhishma. 957 машин получат новые прицельные приспособления, сообщает «Российская газета».

Оборонное ведомство подписало контракт на модернизацию танков с компанией Bharat Electronics Limited (BEL). Боевые машины получат прицелы командира с модернизированными тепловизорами. Индийские машины будут иметь компоненты компании BEL. Разработку новых элементов инициировали в рамках программы Make in India.

Прицел с новым тепловизором позволит экипажу обнаруживать цели на дистанции до 8 тысяч метров в любое время суток. Также в командирский прибор интегрируют лазерный дальномер, который повысит точность стрельбы.

В декабре 2021 года пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова сообщила, что Индии предложили разработать технику на платформе «Армата».

Ранее в том же месяце генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отметил, что компания предложит Индии технологии производства танка «Спрут-СДМ1».

В ноябре посол Индии в России заявил, что индийская сторона закупит российские танки и самолеты.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Армата
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
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