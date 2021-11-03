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Индия произведет 700 тысяч АК-203 и купит 400 танков Т-90

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Источник изображения: Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия в рамках национальной программы Make in India запустит производство 700 тысяч современных АК-203, заявил ТАСС посол страны в Москве Бала Венкатеш Варма перед завершением своей миссии.

«Мы собираемся дополнительно закупить Су-30МКИ, МиГ-29, а также еще 400 танков Т-90. Таким образом, за последние три года в нашем военно-техническом сотрудничестве произошли фундаментальные изменения. Россия снова стала главным партнером Индии в оборонной отрасли», — сказал дипломат.

Посол отметил, что сегодня выполняются контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и строительство фрегатов проекта 1135.6. По его словам, в настоящее время общая стоимость оборонных контрактов между Москвой и Дели оценивается в 9-10 миллиардов долларов.

В октябре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев напомнил РБК, что индийская компания Hindustan Aeronautics приостановила участие в программе создания истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) на основе российского Су-57. По его словам, Китай и Индия могут получить российские новейшие системы С-500 «Прометей» после того, как данные системы будут поставлены в Вооруженные силы России.


Иван Потапов

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Страны
Индия
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МиГ-29
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