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В России допустили поставку новейших зенитных ракетных систем в Китай и Индию

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Источник изображения: Фото: Global Look Press

Китай и Индия могут получить российские новейшие зенитные ракетные системы С-500 после того, как данные системы будут поставлены в Вооруженные силы России. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью РБК.

Он уточнил, что первый серийный образец С-500 планируется поставить в армию в скором времени. Помимо Индии и Китая, рассчитывать на поставки системы С-500 смогут те страны, с которыми имеются «давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения». Потенциальные заявки будут рассматриваться индивидуально в каждом конкретном случае, отметил он.

Шугаев также напомнил, что Индия является давним стратегическим партнером, с которым уже заключен контракт на С-400. По его словам, страна получит первый дивизион этой системы до конца 2021 года.

В июле 2019 года стало известно, что Индия заключила с Россией контракт на поставку примерно одной тысячи авиационных ракет. Поставки Индии российских зенитных ракетных комплексов С-400 завершатся к апрелю 2023 года.


Ксения Назарова

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С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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