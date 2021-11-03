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Индия приостановила совместный с Россией проект истребителя пятого поколения

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Источник изображения: Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Индийская компания Hindustan Aeronautics приостановила участие в программе создания истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе российского Су-57. Об этом РБК рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Он уточнил, что программа, запущенная в 2007 году, заморожена до момента принятия Су-57 российскими Вооруженными силами. При этом изданию сообщили в «Ростехе», что ВКС получат до конца этого года «несколько самолетов».

В ходе первого этапа российско-индийской программы был разработан дизайн истребителя FGFA. Впоследствии проект застопорился из-за возникших между сторонами разногласий.

1 ноября сообщалось, что производство российских самолетов пятого поколения Су-57 ускорят с помощью дополненной реальности. Главную награду конкурса Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) получил проект оптимизации производства деталей самолета. Проект разработали специалисты Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Юрия Гагарина. По словам ведущего программиста завода Валерия Тимохина, технологии дополненной реальности позволят наложить цифровую модель агрегата на реальный объект. Это поможет увеличить качество и скорость выполнения технологических операций.

Ранее Су-57 сравнили с американскими самолетами пятого поколения. Эксперт Алексей Леонков отметил, что Су-57 опережает конкурентов F-22 и F-35 по системам вооружения и темпам роботизации. Также радиолокационная станция и системы радиоэлектронной борьбы российской машины лучше решений, которые используют в США. По мнению эксперта, к преимуществам Су-57 можно отнести систему «второй пилот», которая облегчает пилотирование и ведение боя пилоту самолета.

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Марина Совина

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Индия
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
FGFA
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