В России сравнили Су-57 с американскими самолетами

Российский истребитель пятого поколения Су-57 сравнили с американскими самолетами. Эксперт Алексей Леонков ТАСС о превосходстве российского самолета над истребителями F-22 и F-35.

Леонков отметил, что Су-57 опережает конкурентов по системам вооружения и темпам роботизации. Также радиолокационная станция и системы радиоэлектронной борьбы российской машины лучше решений, которые используют в F-22 и F-35.

По мнению эксперта, к преимуществам Су-57 можно отнести систему «второй пилот», которая облегчает пилотирование и ведение боя пилоту самолета.

Собеседник агентства подчеркнул, что в США к самолетам пятого поколения относят машины, которые обладают малозаметностью, маневренностью и возможностью летать на сверхзвуковой скорости без форсажа. «Долгое время считалось, что к пятому поколению можно причислять только F-22 и F-35, но эти самолеты не малозаметны, то есть сбиваемы», — добавил он.

Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» рассказали о российских самолетах, которые становятся целью информационных вбросов. Так, в материале The National Interest автор усомнился в поступлении Су-57 на вооружение до 2027 года. В пресс-службе отметили, что такие предположения не соответствуют действительности.

В сентябре издание 19FortyFive сравнило истребитель-бомбардировщик F-35 с российским Су-35. Автор отнес к преимуществам Су-35 возможность нести противокорабельные ракеты «Оникс».

Даниил Иринин