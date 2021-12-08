Технологии производства российских танков предложат Индии

Российская сторона в рамках участия в тендере предложит Индии технологии производства российских легких танков «Спрут-СДМ1». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании «Рособоронэкспорт» Александра Михеева.

«"Рособоронэкспорт" с легким плавающим танком "Спрут-СДМ1" обязательно примет участие в индийском тендере на поставку легких танков и даже будет предлагать передачу технологий и, вполне вероятно, локализацию производства отдельных блоков и агрегатов», — сообщил Михеев.

Глава компании отметил, что «Спрут-СДМ1» остается единственной машиной в своем классе, которая обладает огневой мощью основного боевого танка. Легкая машина может преодолевать водные преграды, вести стрельбу на воде и выполнять задачи в условиях высокогорья.

«Спрут-СДМ1» оснащен гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров. Танк может использовать боеприпасы, которые входят в боекомплект индийских Т-72М1 и Т-90С. Также машина получила комплекс управляемого вооружения, который позволяет поражать цели ракетой на дальности до пяти километров.

В сентябре «Спрут-СДМ1» сбросили с вышки в рамках испытаний, которые продемонстрировали возможности машины при десантировании. Машина сохранила работоспособность в условиях максимальных перегрузок.

Даниил Иринин