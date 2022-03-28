В Минобороны подвели итоги месяца проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине

ЦАМТО, 25 марта. В Министерстве обороны России 25 марта прошел брифинг, посвященный итогам месяца проведения специальной военной операции на Украине.

В брифинге участвовали первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев и официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков в своем выступлении напомнил, что с 24 февраля 2022 года российские Вооруженные Силы приступили к проведению специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану.

Безусловным приоритетом действий российских вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

Высокоточными средствами поражения избирательно и аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск.

С первых дней операции при планировании любых действий, особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины.

Далее официальный представитель Минобороны РФ показал оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года, адресованных начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

В приказе генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить 28 февраля этого года, чтобы в марте 2022 года приступить к выполнению боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" на Донбассе.

Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением. На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов.

Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние 8 лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы.

Генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что принимающие участие в операции российские военнослужащие, мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг.

К настоящему времени уже более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжат выполнение специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач. Министерство обороны Российской Федерации продолжит и дальше регулярно и по всем доступным каналам доводить правдивую информацию общественности о ходе и результатах проводимой специальной военной операции на Украине.

Ниже приведены ключевые тезисы выступления первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского

Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможно из-за невыполнения Украиной минских соглашений, заявил С.Рудской.

"Достичь этой цели политическим путем было невозможно. Киев публично отказался от выполнения минских соглашений. Руководство Украины дважды в 2014 и 2015 годах пыталось решить так называемую проблему Донбасса военным путем, потерпело поражение, но не изменило свои планы по силовому разрешению конфликта на востоке страны", – сказал С.Рудской.

"ВСУ готовились к операции по взятию под контроль ДНР и ЛНР, помочь республикам можно было, только оказав им военную помощь, что Россия и сделала", – заявил С.Рудской.

Он пояснил, что для такой помощи были возможны два варианта действий. Можно было ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. В таком случае, по словам С.Рудского, Россия столкнулась бы с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил.

"Поэтому был выбран второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по ее демилитаризации и денацификации", – пояснил он. <…>

Ход спецоперации подтвердил правильность решения о проведении на всей территории Украины мероприятий по ее демилитаризации и денацификации, заявил С.Рудской.

"Ход операции подтвердил правильность данного решения. Она проводится Генеральным штабом в строгом соответствии с утвержденным планом", – сказал С.Рудской.

При этом задачи спецоперации выполняются с учетом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения, отметил С.Рудской. <…>

Основные задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены, боевой потенциал Украины существенно снижен, заявил С.Рудской.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", – сказал С.Рудской.

По его словам, за восемь лет в зоне украинской так называемой "операции объединенных сил", была подготовлена глубокоэшелонированная, хорошо укрепленная в инженерном отношении полоса обороны, которая представляет собой систему монолитных долговременных бетонных сооружений.

"В этой связи, чтобы минимизировать потери военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ЛНР и ДНР ведению наступательных действий предшествует мощное огневое поражение противника в опорных пунктах и по его резервам", – подчеркнул С.Рудской. <…>

На текущий момент значительные территории ЛНР и ДНР освобождены, под контролем формирований народных милиций находятся уже 276 населенных пунктов, ранее бывших в зоне действий нацбатов и украинской армии, сообщил С.Рудской.<…>

Российская армия в ходе спецоперации уничтожила 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего Вооруженных сил Украины.

"Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 миллиона 54 тысяч тонн боеприпасов", – сказал С.Рудской.

"Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 2416 танков и других боевых бронированных машин уничтожено 1587 ед.; из 1509 орудий полевой артиллерии и минометов – 636 ед.; из 535 РСЗО – 163 ед.; из 152 самолетов – 112 ед., из 149 вертолетов – 75 ед.; из 36 БПЛА "Байрактар ТБ2" – 35 ед.; из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" – 148 ед.; из 300 РЛС различного назначения – 117 ед.", – заявил он. <…>

С.Рудской сообщил, что "существенные потери понесли все 24 соединения сухопутных войск ВСУ, существовавших до начала операции. Организованных резервов у Украины не осталось … На момент начала специальной военной операции, вооруженные силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч – безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные".

По словам С.Рудского, украинские ВВС и системы ПВО практически полностью уничтожены, а ВМС Украины уже перестали существовать.

С.Рудской также пояснил, что Украина пополняет свои потери за счет территориальной обороны и мобилизованных граждан. По его словам, эти люди не обладают необходимой боевой подготовкой, что повышает риск больших потерь.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", – сообщил С.Рудской.

По его словам, поддержку семей погибших и раненых военнослужащих государство возьмет на себя. <…>

"Вооруженные силы Российской Федерации стремятся избежать напрасных потерь. Перед началом наступления подразделениям ВСУ предлагается покинуть район боевых действий и выдвинуться вместе с техникой и оружием в пункт постоянной дислокации. С началом наступления – не оказывать сопротивление, а сложившим оружие гарантируется безопасность", – сказал С.Рудской. <…>

Группировка ВСУ, воевавшая в Донбассе против ополчений ДНР и ЛНР, потеряла 7 тысяч бойцов, что составляет 26% всей ее численности, заявил С.Рудской.

"На начало специальной военной операции подразделениям народных милиций ЛНР и ДНР противостояла группировка общей численностью 59 тысяч 300 человек, включающая наиболее боеспособные соединения и воинские части ВСУ, нацгвардии и националистических формирований. В результате силовые структуры Украины в зоне ООС потеряли около 16 тысяч человек, что составляет 26% от общей численности группировки по состоянию на 24 февраля. Из них более 7 тысяч – безвозвратные потери", – сказал он.

С.Рудской отметил, что восполнение потерь предотвращается изоляцией украинской группировки войск в Донбассе, взятием под контроль огневыми средствами узловых железнодорожных станций и ключевых дорожных направлений. Практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием.

"К нам поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма", – сказал С.Рудской.

"Кроме того, выразили готовность сражаться на стороне народных республик более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств. Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно", – добавил он. <…>

Российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы NLAW, заявил С.Рудской.

"Все захваченное Вооруженными силами Российской Федерации в ходе специальной военной операции вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передается народным республикам. Уже передано 113 танков и других боевых бронированных машин, 138 единиц ПТРК Javelin и 67 гранатометов NLAW и другое трофейное вооружение", – сказал он. <…>

"Осуществляется поражение полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также горюче-смазочных материалов, находящихся непосредственно в зоне Операции объединенных сил. На сегодня уничтожены 32 таких объекта, что составляет 61% от их общего количества", – сказал С.Рудской. <…>

По его словам, "российская армия в ходе специальной операции поразила 16 основных аэродромов военной авиации Украины".

"Нанесено поражение 16-ти основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты авиации ВСУ", – сказал С.Рудской. <…>

Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей, сообщил С.Рудской.

"Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области", – заявил С.Рудской.

По словам С.Рудского, присутствие ВС РФ в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева, не дает усилить группировку в Донбассе сейчас и в перспективе.

"Общественность и отдельные эксперты задаются вопросом, что мы делаем в районе блокированных украинских городов. Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого не только сковывают их силы и не дают им возможности усилить свою группировку в Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР", – сказал он. <…>

Генштаб ВС РФ изначально не планировал штурм украинских городов, но такая возможность не исключается, сообщил С.Рудской.

"Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса", – сказал С.Рудской. <…>

С.Рудской отмети, что российская армия поразила 30 украинских оборонных предприятий, на которых ремонтировалась техника войск.

"В целях недопущения восстановления вооружения и военной техники ВСУ, получивших боевые повреждения, российские Вооруженные Силы выводят из строя высокоточным оружием ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения. На данный момент крылатыми ракетами Х-101, "Калибр", "Искандер", авиационным комплексом "Кинжал" поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса, осуществлявших ремонт 68% вооружения и техники, выведенных из строя в ходе боевых действий", – сказал он. <…>

"Российское современное вооружение показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения", – подчеркнул С.Рудской. <…>

Касаясь поставок вооружений ВСУ, С.Рудской отметил, что "с началом боевых действий странами Запада киевскому режиму поставлено 109 орудий полевой артиллерии, 3800 противотанковых средств в том числе ПТРК "Джавелин", "Милан", "Конкурс", РПГ NLAW", "М-72", "Панцерфауст-3", 897 ПЗРК "Стингер" и "Игла".

С.Рудской подчеркнул, что такое поведение Запада является ошибкой, и РФ отслеживает заявления руководства некоторых стран, которые обещают предоставить Украине боевые самолеты и системы ПВО.

"Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции. Подлинная цель таких поставок – не поддержать Украину, а втянуть ее в длительный военный конфликт "до последнего украинца", – сказал он.

Россия будет незамедлительно реагировать соответствующим образом на любые попытки стран-членов НАТО закрыть небо над Украиной, добавил С.Рудской.

"Также мы слышим заверения лидеров НАТО о невмешательстве в конфликт. В то же время отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки вооруженные силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", – отметил он. <…>

По словам С.Рудского, украинские военные продолжают неизбирательно применять ракетные комплексы "Точка-У" по мирному населению Донецка и Макеевки.

"ВСУ продолжают неизбирательно применять оружие повышенного могущества по городам Донбасса. Примером тому являются удары ракетным комплексом "Точка-У" по мирному населению Донецка и Макеевки", – сказал С.Рудской.

В связи с этим, эти ракеты являются первоочередными целями, пояснил он. На сегодня уничтожено уже семь пусковых установок "Точка-У" и 85% ракет на арсеналах и в воздухе.

"Это значительно ограничило возможности Украины по их боевому применению", – добавил С.Рудской. <…>

С.Рудской обратил внимание на то, что не менее десяти мин, установленных Украиной, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря.

"Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов", – сказал С.Рудской.

Он назвал безрассудной установку Украиной мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, где находится свыше 400 якорных мин устаревших типов. <…>

В заключение своего выступления С.Рудской подчеркнул, что "Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат плановое проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим". <…>