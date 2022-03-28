В Минобороны России заявили, что ВС РФ сконцентрируются на полном освобождении Донбасса

Российские военные за месяц уничтожили 16 основных военных аэродромов Украины и 39 баз хранения и арсеналов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия изначально не планировала штурм заблокированных украинских городов, сейчас основная задача - полное освобождение Донбасса. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса", - заяивл Рудской.

Российские военные за месяц уничтожили 16 основных военных аэродромов Украины и 39 баз хранения и арсеналов, сообщил Рудской. "Нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты авиации ВСУ. Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1,054 млн тонн боеприпасов", - сказал он.

Российское вооружение

Российское вооружение в ходе спецоперации на Украине показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения, заявил Рудской. "Российское современное вооружение показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения", - сказал он.

Рудской подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе это касается уничтожения мостов через реки. "В районе боевых действий разрушены 127 мостов. Все они взорваны украинскими националистами в целях сдерживания наступления наших войск", - отметил он.