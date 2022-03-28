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ТАСС

МЧС России в течение двух лет получит 169 единиц пожарной техники и 13 вертолетов

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Фото: РИА Новости/МЧС РФ.
Источник изображения: iz.ru

Ведомство активно развивает арктические авиационные звенья, решая вопросы защиты населения и территорий в Арктической зоне России и обеспечения безопасности Северного морского пути

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. МЧС России в течение ближайших двух лет получит 169 единиц пожарной техники, 13 вертолетов, самолеты-амфибии Бе-200ЧС. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС по итогам заседания коллегии ведомства и военного совета спасательных воинских формирований под председательством врио министра Александра Чуприяна.

"В течение ближайших двух лет ведомству будет поставлено 169 единиц пожарной, 65 единиц специальной техники и плавсредств. Также спасательная авиация пополнится самолетами-амфибиями Бе-200ЧС и 13 вертолетами. С начала текущего года на оснащение ведомства уже поступило 27 единиц новой техники", - сказали в пресс-службе, отметив, что уровень технической оснащенности МЧС России позволяет реализовывать весь комплекс возложенных задач и эффективно проводить аварийно-спасательные работы.

В МЧС добавили, что на сегодняшний день ведомство активно развивает арктические авиационные звенья, решая вопросы защиты населения и территорий в Арктической зоне России и обеспечения безопасности Северного морского пути.

"В настоящее время решается вопрос применения авиации МЧС России для оперативного направления в зону ЧС дополнительных сил и средств военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ). Также в перспективе - освоить новую систему подготовки горноспасателей и шахтеров", - отметили в ведомстве.

Кроме того, при обсуждении вопроса о развитии ВГСЧ было отмечено, что за последние три года число прикрываемых объектов увеличилось в два с лишним раза. Создано девять новых горноспасательных подразделений и два региональных горноспасательных отряда. При этом численность горноспасателей МЧС России увеличилась на 40%.

Всего сейчас группировка сил и средств ВГСЧ составляет свыше 4 тыс. человек и 800 единиц техники. Каждый день на дежурство заступают более одной тысячи специалистов и 200 единиц техники. Данные подразделения расположены в 39 регионах России и контролируют более 2 тыс. опасных производственных объектов. При этом удаленные, обособленные объекты обслуживаются вахтовым методом. Всего организовано 87 вахтовых горноспасательных постов.

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
МЧС
Проекты
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