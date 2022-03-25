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Интерфакс-АВН

РФ открывает морской коридор для выхода иностранных кораблей из портов Украины

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М.Мизинцев
М.Мизинцев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ объявило о создании с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов.

"Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск", - заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"Время действия коридора - ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское) начиная с 25 марта 2022 года", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.

Он сообщил, что "протяженность гуманитарного коридора составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения 3 мили".

"Призываем все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал начальник НЦУО РФ.

Минобороны РФ также обвинило украинских военных в грубейших нарушениях регламентов при установке морских мин во внутренних водах Украины.

"Созданная официальным Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность (минные поля установлены с грубейшими нарушениями регламентов подготовки и без составления соответствующих карт), а также угроза обстрела ВСУ судов, следующих по рекомендованным путям, не позволяют им (иностранным кораблям - ИФ) безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", - заявил Мизинцев.

"Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается", - отметил Мизинцев.

По его информации, в украинских портах "продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов из 15 стран"

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