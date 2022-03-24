Песков: Минобороны даст информацию о потерях ВС РФ на Украине, когда посчитает нужным

Это прерогатива ведомства, подчеркнул пресс-секретарь президента

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ предоставит дополнительную информацию о потерях российских военных при проведении спецоперации на Украине, когда посчитает целесообразным. Это их прерогатива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Действительно, один раз была предоставлена информация Министерства обороны [о потерях]. Эта прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и с задачами. "Планы и задачи хорошо известны, не буду повторяться. Военные не стреляют по гражданским, до тех пор пока гражданские не берут в руки оружие и не целятся в наших военных", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

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