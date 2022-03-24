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ТАСС

МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов

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Российские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Как сообщили в российском ведомстве, об этом свидетельствуют повреждения, "превращающие кабины транспортных "Уралов" и "Камазов" буквально в решето"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Колонны снабжения Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи специальной операции на Украине, являются мишенью для атак подразделений территориальной обороны украинских националистов, сообщили в среду в военном ведомстве.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы военнослужащих ремонтно-восстановительных подразделений в ходе специальной военной операции.

"Важные задачи выполняют водители автомобильной техники, которые в составе колонн осуществляют снабжение войск всем необходимым - боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продовольствием. Зачастую именно колонны снабжения становятся мишенью для атак подразделений так называемой территориальной обороны украинских националистов. Об этом свидетельствуют повреждения - пулевые и осколочные отверстия, превращающие кабины транспортных "Уралов" и "Камазов" буквально в решето", - рассказали в ведомстве.

"Основная охота проходит на водителей тралов, водителей-механиков танков и на обеспечение. Нас хотят отрезать от обеспечения. Это бензовозы, подвоз воды и боеприпасов", - рассказал один из техников ВС РФ. Он подчеркнул, что специалисты-ремонтники стараются выполнить работы максимально быстро и прикладывают все усилия для скорейшего восстановления вышедших из строя боевых и транспортных машин, которые сразу после ремонта возвращаются на передовую.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений Минобороны России выполняют задачи по эвакуации поврежденных в ходе боевых действий вооружения и техники, осуществляют текущий и средний ремонт, замену вышедших из строя узлов и агрегатов, а также в максимально сжатые сроки обеспечивают ввод техники в строй.

Отмечается, что восстановительные работы проводятся в полевых условиях на базе полевых ремонтных мастерских, обеспеченных всем необходимым оборудованием и запасами расходных материалов.

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1 комментарий
№1
24.03.2022 01:41
Цитата, q
Колонны снабжения Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи специальной операции на Украине, являются мишенью для атак подразделений территориальной обороны украинских националистов, сообщили в среду в военном ведомстве.

На освобождённых территориях Украины необходимо формировать подразделения народной милиции, которые и должны обеспечить безопасность граждан, защиту гражданской инфраструктуры, зачистку территории от мародёров, бандитов, нацистов и тербатов.
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