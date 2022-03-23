Boeing начинает сборку первого самолета БПА P-8A "Посейдон" для ВВС Новой Зеландии

ЦАМТО, 22 марта. Минобороны Новой Зеландии сообщило о важном этапе в рамках программы поставки ВВС страны самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон".

В присутствии представителей Новой Зеландии 16 марта на предприятии компании Spirit Aerosystems в Уичито (шт.Канзас) состоялась церемония закладки килевого отсека второго самолета P-8A, предназначенного для новозеландских ВВС.

Фюзеляж первого P-8A, который был продемонстрирован присутствовавшим на мероприятии, уже готов к отправке в Сиэтл, где пройдет окончательная сборка самолета и его оснащение оборудованием.

В настоящее время для Новой Зеландии строятся четыре P-8A "Посейдон", которые заменят устаревшие P-3K2 "Орион", начиная с 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года Госдепартамент США одобрил поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг. Полная стоимость продажи оценивалась в сумму 1,46 млрд. долл.

В июле 2018 года коалиционное правительство Новой Зеландии официально объявило о принятом решении приобрести в США 4 P-8A "Посейдон" компании Boeing для замены 6 устаревших самолетов БПА P-3K2 "Орион", которые эксплуатируются ВВС Новой Зеландии с 1960-х гг.

Заказанные P-8A предназначены для ведения разведки и обеспечения безопасности на море, защиты ресурсов, поддержки гуманитарных операций и реагирования на стихийные бедствия в Новой Зеландии, на Тихом океане и за рубежом.

Общая стоимость новых самолетов P-8A, системы обучения и создания необходимой инфраструктуры оценивается в 2,346 млрд. новоз. долл. (около 1,6 млрд. долл. США). Проект, в частности, включает поставку двух летных тренажеров и строительство двух ангаров, центра управления, складских помещений, помещений для обучения и технического обслуживания. Поставка первого самолета запланирована на 2023 год.

В феврале 2019 года ВМС США заключили с Boeing контракт стоимостью 428,896 млн. долл. на поставку оборудования с длительными сроками изготовления для производства 16 самолетов в рамках 11-го опциона (Lot 11) к базовому контракту, включая 6 самолетов для ВМС США, 4 ед. – для ВВС Новой Зеландии и 6 ед. – для ВВС Республики Корея.