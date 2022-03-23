Войти
Lenta.ru

Израиль получит новые танки Merkava

744
0
0
Источник изображения: rg.ru

Армия обороны Израиля получит новые боевые машины. Основные боевые танки Merkava 5 поступят на вооружение к 2023 году. Танк получит новые средства защиты и наблюдения. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на Walla.

Усовершенствованный танк Merkava получит модернизированный комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy который повысит защищенность машины. Также танк оснастят камерами дневного и ночного видения для кругового обзора, а командир машины получит шлем со встроенным дисплеем.

В состав оборудования израильского танка интегрируют средства радиоэлектронной борьбы и новые датчики для обнаружения и захвата целей. Также Merkava 5 получит новое оборудование для обмена информацией с другими боевыми единицами.

Танк Merkava производят с 1979 года. В 2004 году на вооружение приняли Merkava Mk.4. Машина получила двигатель мощностью 1500 лошадиных сил и пушку MG253 калибра 120 миллиметров. Merkava Mk.4M также получил комплекс активной защиты Trophy.

В марте в публикации Defence24 отметили, что США одобрили поставки танков Abrams в Польшу с устаревшими боеприпасами. В арсенал танков войдут снаряды KE-W A1.

Ранее в том же месяце источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что в апреле в России начнутся испытания робота «Штурм». Машина основана на базе танка Т-72.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Польша
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Merkava
Т-72
Проекты
Робот
Похожие новости
20.08.2021
Член коллегии ВПК Осыко: наши оружейники умеют делать оружие на века
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
05.08.2015
ОБТ Т-90: очень бюджетный танк
06.03.2013
Эмиратские ворота российской «оборонки»
15.08.2012
Символ боевой мощи
28.11.2011
Противотанковая брешь Минобороны все расширяется
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 09:15
  • 2
Крейсер "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации получит оружие четвертого поколения
  • 23.03 09:00
  • 3
Приоритеты возрождения
  • 23.03 08:56
  • 20296
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 08:56
  • 4
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 23.03 08:54
  • 41
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 23.03 04:17
  • 40
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 22.03 19:35
  • 9
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 22.03 17:44
  • 163
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 22.03 16:54
  • 1204
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.03 14:58
  • 19
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.03 03:37
  • 22
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 21.03 22:06
  • 4097
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.03 12:14
  • 2
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 21.03 05:44
  • 245
В США удивились размерам Су-75
  • 19.03 20:11
  • 1
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае