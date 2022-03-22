Глава МИД Германии Бербок: Евросоюз выделит Украине миллиард евро для закупок оружия

ЦАМТО, 21 марта. Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе 21 марта примут политическое решение о выделении дополнительно одного миллиарда евро Украине для закупок оружия.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие", – заявила А.Бербок перед встречей.

Со своей стороны Германия, по ее словам, будет работать над тем, чтобы в случае закупок Украиной оружия у немецких производителей, "это могло произойти как можно быстрее".

Министр отметила, что при этом будут учитываться соображения безопасности из-за позиции России, поэтому детали поставок публично озвучиваться не будут.