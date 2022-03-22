Войти
Интерфакс-АВН

Тральная группа Тихоокеанского флота отработала проводку кораблей через мины в Приморье

293
0
0
Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки
Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Владивосток. 21 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Тральная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в учениях по проводке кораблей через минные поля в заливе Петра Великого в Приморье, сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"В учении было задействовано четыре базовых тральщика ТОФ", - говорится в сообщении.

По плану, экипажи тральщиков соединения кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил флота отрабатывали навык по обеспечению развертывания сил ТОФ из пункта базирования и на переходе морем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
15.10.2021
Россия и Китай начали маневры в Японском море
08.08.2019
Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации ТОФ отработали взлеты и посадки на корвет "Совершенный"
24.04.2019
Как поисковые службы ВМФ осваивают новую технику
01.08.2017
Владимир Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге
26.09.2011
ВМФ России: Кого пугаем «Орланами»?
07.07.2010
Медведев осмотрел атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 05:21
  • 20188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 03:38
  • 4
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 22.03 03:37
  • 22
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 21.03 23:07
  • 14
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 21.03 22:06
  • 4097
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.03 12:14
  • 2
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 21.03 05:44
  • 245
В США удивились размерам Су-75
  • 20.03 16:09
  • 1203
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 20:11
  • 1
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае
  • 19.03 19:19
  • 18
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 19.03 18:52
  • 3
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 19.03 07:56
  • 37
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 19.03 07:30
  • 1
Почему «невидимые» самолеты видны на радарах и зачем тогда весь этот «стелс»
  • 19.03 02:28
  • 3
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 18.03 22:04
  • 37
Япония запросила нового мирового порядка