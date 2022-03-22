Тральная группа Тихоокеанского флота отработала проводку кораблей через мины в Приморье

Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки.

Владивосток. 21 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Тральная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в учениях по проводке кораблей через минные поля в заливе Петра Великого в Приморье, сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"В учении было задействовано четыре базовых тральщика ТОФ", - говорится в сообщении.

По плану, экипажи тральщиков соединения кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил флота отрабатывали навык по обеспечению развертывания сил ТОФ из пункта базирования и на переходе морем.