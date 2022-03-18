Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому военному складу в Ровенской области

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные ракетным авиаударом уничтожили арсенал боеприпасов в Ровенской области Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса "Точка-У", - заявил представитель Минобороны РФ.