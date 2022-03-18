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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому военному складу в Ровенской области

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные ракетным авиаударом уничтожили арсенал боеприпасов в Ровенской области Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса "Точка-У", - заявил представитель Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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