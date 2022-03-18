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Военное обозрение

Бразильская пресса: Президент страны обратился к российскому коллеге с просьбой о помощи в создании атомных подлодок

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Источник изображения: topwar.ru

Бразильская пресса вышла с материалом, в котором рассказывается об особой просьбе президента страны в адрес российского коллеги.

В материале бразильских журналистов сообщается о том, что Жаир Болсонару обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в создании для ВМС Бразилии атомных подводных лодок.

Одна из крупных бразильских газет («Газета Сан-Паулу») пишет о том, что ранее глава государства обращался с подобной просьбой к Вашингтону, однако получил отказ. На страницах издания говорится о том, что в таком случае Болсонару, который несколько недель назад посещал Москву, обратился к российскому президенту.

Напомним, что власти США оказывали давление на Жаира Болсонару, отговаривая его от визита в Москву. Однако бразильский президент не только не поддался на это давление, но и заявил после встречи с Владимиром Путиным о том, что такая встреча является сигналом для всех о том, что отношения между странами выходят на новый уровень.

Ранее в Бразилии идея создания собственных АПЛ возникла на фоне того, что такие же подводные лодки собирается получить Австралия. Эта страна, как известно, уже получила одобрение на расширение своих ВМС за счёт атомных субмарин со стороны США. Американцы, которые потеснили Францию (собиралась строить обычные ПЛ для Австралии), намереваются передать австралийским военно-морским силам несколько атомных подводных лодок. Фактически это является нарушением договора о нераспространении. А если можно Австралии, то почему нельзя Бразилии, решили бразильские власти, и в этом плане их вопрос вполне можно понять.

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Страны
Австpалия
Бразилия
Россия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
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