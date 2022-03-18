РФ обратится в международные организации из-за геноцида мирного населения со стороны Киева

В Минобороны России заявили, что киевские власти держат в заложниках людей, которые для себя все давно решили и готовы выехать в РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российская сторона 16 марта направит в международные организации обращение в связи с тем, что украинские власти намеренно проводят геноцид мирного населения. Об этом заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Мы вынуждены эти же вопросы [удерживания в заложниках мирного населения] поставить и перед международными организациями, и сегодня направляем им официальное обращение о создании украинскими властями обстановки, соответствующей по всем международным правовым нормам геноциду мирного населения", - заявил Мизинцев.

Генерал-полковник поинтересовался у киевских властей, зачем они держат в заложниках и не выпускают своих граждан из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и других населенных пунктов. "Почему вы их не слышите и пренебрегаете их правом самостоятельно распоряжаться своими жизнями?" - спросил он.

Мизинцев подчеркнул, что киевские власти держат в заложниках людей, которые для себя все давно решили и готовы выехать в РФ. "Количество эвакуированных мариупольцев на российскую территорию и в контролируемые Вооруженными Силами России районы - наглядное тому подтверждение", - добавил он.