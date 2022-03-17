Войти
ТАСС

В МО РФ сообщили, что ДНР и ЛНР передадут более 10 тыс. ящиков с ручными гранатами Ф-1 ВСУ

253
0
0
Граната Ф-1
Граната Ф-1.
Источник изображения: russianguns.ru

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Народной милиции ДНР и ЛНР передадут более 10 тыс. ящиков с ручными гранатами Ф-1 и сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатометам, обнаруженным на складах ВСУ в Херсонской области. Об этом заявили в среду в Минобороны России.

"Российские военнослужащие передадут Народной милиции ДНР и ЛНР боеприпасы и стрелковое оружие, хранившееся на военных складах ВСУ в Херсонской области. <…> На складах, по самым приблизительным подсчетам, находится более 10 тыс. ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатометам. Тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению", - сказали в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.05.2016
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
06.03.2015
ВС России взяли на вооружение новую ракету для ПВО
06.06.2014
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Казань
30.10.2012
В Вооруженных силах России отметили День армейской авиации
29.06.2011
Баланс интересов
24.08.2009
"Летать на Ан-70 легко"
21.03.2008
Первый замминистра обороны Колмаков в Астраханской области проверил ход испытаний новейшей авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 04:24
  • 119
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 04:21
  • 19786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 22:31
  • 2
Япония запросила нового мирового порядка
  • 16.03 22:24
  • 7
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину