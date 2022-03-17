В МО РФ сообщили, что ДНР и ЛНР передадут более 10 тыс. ящиков с ручными гранатами Ф-1 ВСУ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Народной милиции ДНР и ЛНР передадут более 10 тыс. ящиков с ручными гранатами Ф-1 и сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатометам, обнаруженным на складах ВСУ в Херсонской области. Об этом заявили в среду в Минобороны России.

"Российские военнослужащие передадут Народной милиции ДНР и ЛНР боеприпасы и стрелковое оружие, хранившееся на военных складах ВСУ в Херсонской области. <…> На складах, по самым приблизительным подсчетам, находится более 10 тыс. ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатометам. Тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению", - сказали в ведомстве.