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Интерфакс-АВН

Украинские военные используют "режимы тишины" для восстановления боеспособности, заявляют в Минобороны РФ

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Украинские солдаты
Украинские солдаты готовятся к российской атаке в Ирпене, к западу от Киева в воскресенье 6 марта. На снимке мы видим три M72 производства Nammo на заводе Raufoss. У бойца справа берет с эмблемой морской пехоты, хотя и олдскульного неуставного черного цвета © Marcus Yam.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России заявило, что армия Украины использует "режимы тишины" для восстановления боеготовности и препятствует эвакуации населения украинских городов в РФ.

"В очередной раз зафиксировано, что украинская сторона использует режимы прекращения огня для активного перемещения вооружения и военной техники, восстановления боеспособности техники, пополнения материальных запасов", - сказал во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Желания мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы в северном и восточном направлениях на территорию России попросту игнорируются, а все попытки это сделать блокируются отрядами территориальной обороны и подразделениями ВСУ", - сказал Мизинцев.

"Исключительно в гуманных целях, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться любыми удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории", - сказал представитель Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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