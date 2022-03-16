Украинские военные используют "режимы тишины" для восстановления боеспособности, заявляют в Минобороны РФ

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России заявило, что армия Украины использует "режимы тишины" для восстановления боеготовности и препятствует эвакуации населения украинских городов в РФ.
"В очередной раз зафиксировано, что украинская сторона использует режимы прекращения огня для активного перемещения вооружения и военной техники, восстановления боеспособности техники, пополнения материальных запасов", - сказал во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Желания мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы в северном и восточном направлениях на территорию России попросту игнорируются, а все попытки это сделать блокируются отрядами территориальной обороны и подразделениями ВСУ", - сказал Мизинцев.
"Исключительно в гуманных целях, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться любыми удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории", - сказал представитель Минобороны РФ.