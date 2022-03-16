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В США рассказали о закрашенной красной звезде на упавшем в Хорватии Ту-141

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В воронке в Загребе нашли элемент механизации крыла, типичный для Ту-141
В воронке в Загребе нашли элемент механизации крыла, типичный для Ту-141.
Источник изображения: thedrive.com

Советские беспилотники Ту-141 «Стриж» отличались красной звездой на корпусе, который перекрашивался украинской стороной, рассказывает американское издание The Drive.

В публикации утверждается, что в ходе полета покрытие, нанесенное поверх красной звезды, сходило из-за высоких температур, в результате чего на корпусе беспилотника вновь проявлялась советская символика.

Издание отмечает, что на обломках корпуса Ту-141 «Стриж», упавшего в Загребе, была обнаружена красная звезда. В публикации допускается, что авиабомба, взорвавшаяся в небе на данном беспилотнике, могла быть ракетным ускорителем, не успевшим отделиться от летательного аппарата.

Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 «Стриж» разбился в столице Хорватии 11 марта. 13 марта национальное телевидение со ссылкой на источник в Минобороны страны сообщило, что данный летательный аппарат нес 120-килограммовую авиабомбу.

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Страны
США
Хорватия
Проекты
БПЛА
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