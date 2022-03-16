МО РФ: За сутки ВКС РФ сбили два самолета, вертолет и 13 беспилотников

Воздушно-космические силы РФ и средства противовоздушной обороны за сутки сбили 16 воздушных целей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, сбит самолет Су-24 и Су-25 ВВС Украины, вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2". Конашенков рассказал, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 136 военных объектов Украины. Из них - семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитно-ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня.

Кроме того были уничтожены четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.

Александр Степанов