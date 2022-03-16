Рогозин допустил создание военно-прикладной орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио Sputnik допустил создание военно-прикладной орбитальной станции, если в мире сохранится враждебный настрой по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы к моменту развертывания нашей орбитальной станции будем продолжать жить в этом враждебном мире, количество союзников будет ограниченным, то мы будем делать эту станцию военно-прикладной», — сказал он.

В марте глава «Роскосмоса» заявил, что госкорпорация направит партнерам по МКС обращения с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции, которые являются незаконными.

Ранее в том же месяце Дмитрий Рогозин оценил потери США после остановки поставок российских ракетных двигателей. По его словам, американская сторона потеряет около четырех миллиардов долларов.