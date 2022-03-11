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В России оценили потери США из-за остановки поставок российских двигателей

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Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил потери США без российских ракетных двигателей. О последствиях остановки поставок российских двигателей в Соединенные Штаты он рассказал на встрече с депутатами фракции ЛДПР, передает «Интерфакс».

Рогозин сообщил, что из-за остановки поставок российских агрегатов для ракет Соединенные Штаты потеряют около четырех миллиардов долларов.

Глава «Роскосмоса» отметил, что санкции нанесли ущерб западным странам. «Один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов. Ущерб, который они нам нанесли, намного меньше», — сообщил он.

Ранее Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз 2.1б» со спутниками компании OneWeb. 3 марта совет директоров британской компании проголосовал за приостановку запусков с космодрома Байконур.

В феврале генеральный директор «Роскосмоса» предупредил о последствиях блокировки международного сотрудничества по Международной космической станции (МКС). По его словам, это может привести к неконтролируемому сходу станции с орбиты.

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН
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