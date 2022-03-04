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OneWeb откажется от Байконура

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Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости.

Свет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура

Британская компания OneWeb приостановит запуск спутников с космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.

Совет директоров компании проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур.

Ранее эксперт в области космонавтики Андрей Ионин рассказал о последствиях отказа OneWeb от сотрудничества с «Роскосмосом». Он предположил, что подготовка спутников к запуску на другом носителе может занять два года.

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что выход британского правительства из состава акционеров OneWeb является условием для запуска спутников 5 марта.

2 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет запускать спутники OneWeb, если Европа и США будут использовать аппараты в военных целях.

В феврале стало известно, что Евросоюз потратит 6 миллиардов евро на создание аналога системы OneWeb.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Евросоюз
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