Названы последствия отказа OneWeb соблюдать требования «Роскосмоса»

Андрей Ионин заявил, что OneWeb обанкротится при отказе соблюдать требования «Роскосмоса»

Британская компания OneWeb обанкротится, если откажется соблюдать требования «Роскосмоса» предоставить юридические гарантии неиспользования спутников в военных целях и обеспечить выход британского правительства из состава акционеров. Об этом в интервью РИА Новости заявил эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.

«Если они попытаются переориентировать свои запуски на другой носитель, пока еще даже непонятно какой, то на это уйдет года два. К тому времени Starlink (группировка интернет спутников компании SpaceX Илона Маска — прим. «Ленты.ру») развернет еще несколько тысяч аппаратов и места для OneWeb на рынке не останется. Шансов на то, что после такого OneWeb сможет существовать, на мой взгляд, особо нет — компании придется объявлять о банкротстве», — заявил Ионин.

По мнению эксперта, требования российской госкорпорации закономерны. «В случае, если пуск будет отложен, оставить спутники на космодроме будет правильно со всех точек зрения», — считает он. При этом он уверен, что OneWeb «безусловно не даст подобных гарантий» и запуск спутников, запланированный на 5 марта, будет отложен.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, которая обеспечила бы высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb планирует к июню этого года развернуть полную группировку первого поколения. Для этого в 2022 году было запланировано шесть пусков ракеты «Союз» с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что, если Россия 4 марта до 21:30 мск не получит гарантий, что запускаемые космические аппараты не будут использоваться в военных целях Европой и США, то ракета «Союз-2», установленная на стартовом столе на космодроме Байконур, будет убрана.