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Lenta.ru

Названы последствия отказа OneWeb соблюдать требования «Роскосмоса»

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Фото: Roscosmos / Reuters
Фото: Roscosmos / Reuters.

Андрей Ионин заявил, что OneWeb обанкротится при отказе соблюдать требования «Роскосмоса»

Британская компания OneWeb обанкротится, если откажется соблюдать требования «Роскосмоса» предоставить юридические гарантии неиспользования спутников в военных целях и обеспечить выход британского правительства из состава акционеров. Об этом в интервью РИА Новости заявил эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.

«Если они попытаются переориентировать свои запуски на другой носитель, пока еще даже непонятно какой, то на это уйдет года два. К тому времени Starlink (группировка интернет спутников компании SpaceX Илона Маска — прим. «Ленты.ру») развернет еще несколько тысяч аппаратов и места для OneWeb на рынке не останется. Шансов на то, что после такого OneWeb сможет существовать, на мой взгляд, особо нет — компании придется объявлять о банкротстве», — заявил Ионин.

По мнению эксперта, требования российской госкорпорации закономерны. «В случае, если пуск будет отложен, оставить спутники на космодроме будет правильно со всех точек зрения», — считает он. При этом он уверен, что OneWeb «безусловно не даст подобных гарантий» и запуск спутников, запланированный на 5 марта, будет отложен.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, которая обеспечила бы высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb планирует к июню этого года развернуть полную группировку первого поколения. Для этого в 2022 году было запланировано шесть пусков ракеты «Союз» с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что, если Россия 4 марта до 21:30 мск не получит гарантий, что запускаемые космические аппараты не будут использоваться в военных целях Европой и США, то ракета «Союз-2», установленная на стартовом столе на космодроме Байконур, будет убрана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гвиана
Россия
США
Франция
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз РН
Союз-2 РН
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