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Рогозин потребовал у партнеров по МКС снять санкции

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что «Роскосмос» направляет письменные обращения партнерам по проекту Международной космической станции (МКС) с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции, которые являются незаконными. Об этом сообщает ТАСС.

«Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale europ enne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — сообщил Рогозин.

Ранее сообщалось, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков. Глава «Роскосмоса» отметил, что оставшиеся недостатки устраняют специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

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Страны
Канада
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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